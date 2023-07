NDA கூட்டணி: பிரதமர் மோடி புதிய விளக்கம்

பெங்களூருவில் 26 எதிர்க்கட்சிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு முடிந்துள்ள நிலையில், ஆளும் பா.ஜ.க தலைமையில் 38 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் டெல்லியில் கூடியுள்ளன.

எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு 'இந்தியா' (I-N-D-I-A) என்று பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்குப் போட்டியாக பிரதமர் மோடி என்டிஏ (NDA) என்பதற்கு புதிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "25 ஆண்டுகால தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் இந்தப் பயணத்தில் இன்னொரு தற்செயல் நிகழ்வும் உள்ளது.

வரவிருக்கும் 25 ஆண்டுகளில் ஒரு பெரிய இலக்கை அடைய நமது நாடு பெரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் நேரம் இது. அந்த இலக்கு வளர்ந்த இந்தியா, தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியா என்பதுதான்.

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு தேசம் தான் முதலில் முக்கியம். தேசத்தின் பாதுகாப்பு முக்கியம். வளர்ச்சியும், மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதும்தான் என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு முக்கியம்.

புதிய இந்தியா, வளர்ச்சி, எதிர்கால இலக்கு. (N - புதிய இந்தியா, D - நாட்டின் வளர்ச்சி நாடு A - மக்கள் மற்றும் பிராந்தியத்தின் விருப்பம். N - New India, D - developed Nation A - aspirations of people and region)

எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது நேர்மையான அரசியலையே முன்னெடுத்தோம். முந்தைய அரசுகளின் ஊழல்களை வெளிக்கொண்டு வருகிறோமே தவிர, மக்கள் தீர்ப்பை அவமதிக்கவில்லை. ஆளும் அரசுகளுக்கு எதிராக ஒருபோதும் வெளிநாட்டு சக்திகளின் உதவியை நாடியதில்லை.

மகாத்மா காந்தி, பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் உள்ளிட்டோர் காட்டிய சமூக நீதிப் பாதையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நடைபோடுகிறது.

பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பாரத ரத்னா, முலாயம் சிங் யாதவ், சரத் யாதவ் ஆகியோருக்கு பத்ம விருதுகளை என்டிஏ அரசு வழங்கியது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டு மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது, எதிர்க்கட்சிகள் அவர்களை பிரிக்கின்றன' என்றார்.