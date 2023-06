’நானும் விஜய் fan தான்..!’ - 'Never have i ever' நடிகை மைத்ரி

பிரபல நெட்ஃபிளிக்ஸ் தொடரான ‘Never have i ever' தொடரின் நடிகையான மைத்ரி ராமகிருஷ்ணன், தான் ஒரு விஜய் ரசிகை என்றும். பல தமிழ் படங்களைப் பார்த்து தான் தான் வளர்ந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். கனடா - தமிழ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மைத்ரி, தனக்கு ‘போக்கிரி’ படம் மறக்க முடியாத படமென்றும், ‘சந்திரமுகி’-யில் ஜோதிகாவின் நடிப்பு மிகவும் ஈர்த்தது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில், ‘புஷ்பா’ படத்தில் இடம்பெற்ற ’ஸ்ரீவள்ளி’ பாடலுக்கு மைத்ரீ ரில்ஸ் செய்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். பல ரசிகர்களின் ஆதரவு பெற்ற 'Never have i ever' தொடரின் அடுத்த சீசன் தற்போது ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது.